Радищев, Грибоедов – какая разница: министр образования Хакасии забыла, кто написал "Горе от ума"

Курьезная ситуация произошла в эфире регионального телеканала "Абакан Сегодня". На передачу пригласили министра образования республики Ларису Гимазутину. С ней беседовал журналист и блогер Алексей Кириченко, обсуждали проблемы современного образования.

В какой-то момент ведущий спросил, проходят ли сейчас в школе Радищева.

- Да, - с запинкой отвечает министр, - "Горе от ума"… проходят.

В министерстве образования Хакасии "Комсомольской правде" пояснили, что министр просто оговорилась. Так же считает и журналист Алексей Кириченко: "Обычный мандраж прямого эфира, волнение сказалось. После эфира Лариса Николаевна даже сама сказала, что ошибка, конечно, непростительная. Но я думаю, это оговорка и даже специально не стал акцентировать на этом внимание. Иногда в эфир приходят тупые люди – ну, тупые, что с них взять. А тут – именно оговорка".

Напомним, в 2016 году депутата Госдумы Наталью Поклонскую высмеяли за приписанную Суворову цитату из "Горе от ума". "Знаете, как говорится... "Служить хочу, да прислуживать тошно", сказала в эфире Поклонская. После того, как ведущая поправила цитату ("Служить бы рад, прислуживаться тошно"), депутат добавила: "Это наш великий полководец Суворов сказал так". Когда ведущая заметила, что речь идет о фразе Чацкого из пьесы Грибоедова "Горе от ума", Поклонская парировала: "И Суворов тоже! Значит, они оба сказали".