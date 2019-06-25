22 Октября 2020
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Общество Пермский край
(2019) | Фото: пресс-служба губернатора пермского края

В Ординском округе расселят весь аварийный фонд, признанный таковым до 2017 года

Во время рабочего выезда в Ординский муниципальный округ губернатор Прикамья Максим Решетников осмотрел пример комплексного подхода при расселении аварийного жилья – когда люди переселяются из аварийного жилого фонда в новые дома, а прилегающую территорию благоустраивают в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды".

Важно отметить, что на территории Ординского городского округа аварийные дома, признанные таковыми до 1 января 2012 года, отсутствовали, поэтому в реализации программы по расселению аварийного жилья на 2013–2017 годы округ не участвовал.

Сейчас в районе в аварийный жилищный фонд отнесено четыре многоквартирных дома, которые были признаны таковыми до 1 января 2017 года. В них проживало 90 человек. В 2019 году они все уже начали переезжать в новые квартиры. В рамках нацпроекта "Жильё и городская среда" на это направлено 33,7 млн рублей.

Губернатор пообщался с Ильсиной Уфимцевой, которая уже получила в марте однокомнатную квартиру в доме по адресу: ул. Трактовая, 1. По её словам, квартира хорошая, с качественной отделкой.

"Я ещё проживаю в квартире с такой же площадью, но дом признан аварийным, жить там невозможно. Там большие трещины в стенах, в квартирах проваливаются полы и потолки. Здесь гораздо лучше, конечно", – поделилась Ильсина Уфимцева.

Рядом с домом ведутся благоустроительные работы. Для удобства жильцов этого и соседних домов обустраиваются асфальтированные дорожки и тротуар. Стоимость работ составит 1,06 млн рублей. Дворовые дорожки и тротуары планируется заасфальтировать ещё у двух зданий, а в следующем году работы по благоустройству планируется продолжить.

Осмотрев территорию, губернатор отметил положительный результат реализации комплексного подхода и добавил, что при этом важно обеспечить придомовые территории освещением. "Это позволит повысить безопасность и сделать новые дворы более уютными", — подчеркнул Максим Решетников.

Напомним, в 2019 году федеральное финансирование проекта по формированию комфортной городской среды существенно увеличено. Только из федерального бюджета Пермский край получил более 800 млн рублей, а в целом из всех источников на благоустройство в регионе запланировано направить 1,3 млрд рублей (332 млн – из краевого бюджета, 174 млн – из муниципальных и 806 млн – из федерального). Всего в Пермском крае будет благоустроено 464 двора и 129 общественных территорий.

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В Ординском округе расселят весь аварийный фонд, признанный таковым до 2017 года

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Теги: ветхое аварийное жилье, аварийный фонд, расселение



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