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Происшествия Свердловская область Уральский ФО
убийство телевизором в Березовском (2019) | Фото: СУ СКР по Свердловской области

Уралец отсидит более 11 лет за убийство своего приятеля телевизором

На Среднем Урале осужден житель города Березовский. Его признали виновным в убийстве своего знакомого корпусом телевизора.

Напомним, все случилось в ночь на 2 марта в квартире дома по улице Красных Героев: приятели выпивали и между ними произошел конфликт. Тогда один из них избил оппонента руками и стоявшим рядом телевизором. Жертва получила многочисленные травмы головы, туловища и переломы ребер, от которых скончалась на месте происшествия.

убийство телевизором в Березовском(2019)|Фото: СУ СКР по Свердловской области

Очень скоро полицейским удалось задержать злоумышленника по "горячим следам". Он тут же дал признательные показания и был немедленно заключен под стражу.

Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ по Свердловской области, приговором Березовского городского суда уральцу назначено 11 лет и 5 месяцев лишения свободы. Отбывать этот срок ему предстоит в исправительной колонии строгого режима.

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Уралец отсидит более 11 лет за убийство своего приятеля телевизором

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Теги: убийство, телевизор, приговор, Средний Урал



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Ранее 06.03.2019 14:30 Мск Пьяный уралец убил своего приятеля огромным телевизором

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