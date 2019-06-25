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Экономика Приволжский ФО
Уралкалий (2016) | Фото: uralkali.com

Акционеры "Уралкалия" приняли решение не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям

Накануне в Березниках состоялось годовое общее собрание акционеров "Уралкалия". Акционеры избрали совет директоров и приняли решение по выплате дивидендов.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании, в состав совета директоров вошли Игорь Буланцев, Даниел Вулф, Дмитрий Лобяк, Дмитрий Мазепин, Люк Мане, Дмитрий Осипов, Пол Остлинг, Димитрий Татьянин и Сергей Чемезов.

Акционеры приняли решение не выплачивать дивиденды по размещенным обыкновенным именным акциям "Уралкалия" по итогам 2018 г. и выплатить дивиденды по размещенным привилегированным акциям компании в денежной форме в размере 0,1 руб. на одну привилегированную акцию.

"Решение о выплате минимального размера дивидендов по привилегированным акциям было рекомендовано советом директоров, чтобы поддержать действующее соотношение голосующих и неголосующих акций Компании и обеспечить, тем самым, сохранение текущей доли голосующих акций миноритарных акционеров "Уралкалия"", - говорится в сообщении компании.

Акционеры утвердили внешних аудиторов компании, а также избрали ревизионную комиссию.

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Акционеры "Уралкалия" приняли решение не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям

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Теги: Уралкалий, совет акционеров



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