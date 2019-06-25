В РФ приступили к проектированию перспективного военного транспортника

Авиационный комплекс имени Ильюшина (ПАО "Ил") начал проектирование перспективного авиационного комплекса военно-транспортной авиации (ПАК ВТА).

Как сообщил РИА Новости генеральный директор компании Юрий Грудинин, в ПАО приступили к научно-исследовательским работам, изучается и советский, и мировой опыт.

Заказчиком проекта является Министерство обороны России. Будет ли в основе перспективного военного транспортника Ил-106 или же это станет совершенно новым оригинальным проектом, определит результат работы и Минобороны.

Информация о разработке перспективного авиационного комплекса транспортной авиации (ПАК ТА) появлялась несколько лет назад. В 2015 году генеральный конструктор ОАО "Авиационный комплекс им. Ильюшина" Николай Таликов подтвердил, что разработка документации на самолет ведется.

По словам Таликова, самолет получит название Ил-106, машина будет напоминать Ил-76 и иметь грузоподъемность до 100 т.

Предполагается, что ПАК ТА будет призван заменить примерно через 10 лет машины типа Ан-124 "Руслан" и Ан-22 "Антей". На заседании военно-промышленной комиссии говорилось о том, что Минобороны может приобрести до 80 машин такого типа.