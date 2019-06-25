Бюджет Перми выделил миллионы на спасение убыточного коммунального МУПа

Депутаты Перми одобрили выделение субсидии МУП "Городское коммунальное и тепловое хозяйство" в размере 56 млн руб. У предприятия нет денег на то, чтобы заплатить обязательные платежи в бюджетную систему из-за критического уровня дебиторской задолженности, передает корреспондент Накануне.RU.

Убыток МУПа оценивается с 173 млн руб., более 87 млн руб. долгов перед коммунальным предприятием были списаны по решению приставов - взыскать их не удалось. Сомнительный портфель долгов, взыскать которые, скорее всего, не удастся, порядка 86 млн руб.

"Дебиторская задолженность перед МУПом составляет 527,2 млн руб, из этой суммы 372 млн руб. - долги недобросовестных УК", - рассказал на заседании гордумы замглавы администрации Игорь Субботин.

Депутаты поинтересовались, как МУП вернет в бюджет субсидию. По словам Субботина это произойдет в течение двух лет, но парламентарии попросили для больше гарантии рассмотреть увеличение нормы отчисления прибыли МУПа в бюджет с 50% до 100%.