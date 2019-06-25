22 Октября 2020
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Политика Пермский край
Антон Силуанов (2019) | Фото: Накануне.RU

Пермь может посетить глава минфина Антон Силуанов

Пермь вскоре может посетить министр финансов России Антон Силуанов, передаёт корреспондент Накануне.RU.
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Точная дата визита пока неизвестна, сообщает "Ъ-Прикамье". Источник издания подтвердил сведения о предстоящем визите, основной площадкой которого может стать "Морион". В пресс-службе правительства края Накануне.RU сообщили, что "пока подтверждения визита Силуанова нет".

Напомним, 2 апреля Пермь посетил глава Правительства России Дмитрий Медведев. На встрече с губернатором Максимом Решетниковым премьер объявил о превращении Нытвы в территорию опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР).

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Пермь может посетить глава минфина Антон Силуанов

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Теги: Антон Силуанов, министр финансов, визит



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