Пермь может посетить глава минфина Антон Силуанов

Пермь вскоре может посетить министр финансов России Антон Силуанов, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Точная дата визита пока неизвестна, сообщает "Ъ-Прикамье". Источник издания подтвердил сведения о предстоящем визите, основной площадкой которого может стать "Морион". В пресс-службе правительства края Накануне.RU сообщили, что "пока подтверждения визита Силуанова нет".

Напомним, 2 апреля Пермь посетил глава Правительства России Дмитрий Медведев. На встрече с губернатором Максимом Решетниковым премьер объявил о превращении Нытвы в территорию опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР).