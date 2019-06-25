На Южном Урале с местного жителя взыскали 700 тысяч рублей за лесной пожар

На Южном Урале суд взыскал с местного жителя материальный ущерб в размере свыше 700 тысяч рублей за лесной пожар, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

Пожар произошел 7 мая на площади 23,6 га в лесном массиве Рубежного участкового лесничества. Пьяный мужчина нарушил правила пожарной безопасности в лесах в результате возгорания его автомобиля.

Огнем были уничтожены березы, осины, ивы.

Также местный житель привлечен к административной ответственности в виде штрафа в размере 5 тыс. руб.