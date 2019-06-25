Глава гордумы Перми объяснил отказ от награждения самого себя

Дума Перми сегодня отказалась рассматривать вопрос о награждении почетным знаком "За заслуги перед городом Пермь" председателя думы Юрия Уткина. Сам он заявил, что инициатива является некорректной, передает корреспондент Накануне.RU.

Юрий Уткин сам предложил коллегам снять с повестки вопрос.

"Я благодарю главу города за то, что меня выдвинули, но я считаю не совсем правильным принимать решение по ряду причин. Попросил бы исключить вопрос", - сказал Уткин.

Депутаты его поддержали и не стали награждать председателя.