22 Октября 2020
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Происшествия Свердловская область
суд, молоток, правосудие (2019) | Фото: Накануне.RU

В Екатеринбурге осуждена банда разбойников, державших в страхе салоны сотовой связи

В понедельник, 24 июня, Октябрьский суд Екатеринбурга под председательством судьи Светланы Лопатиной вынес обвинительный приговор четырем участникам ОПГ, державшей в страхе салоны сотовой связи и продуктовые магазины областного центра и пригорода. Об этом Накануне.RU сообщил официальный представитель ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.
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По его данным, все были признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных статьями 158 (Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору, с незаконным проникновением в помещение, в том числе организованной группой) и 162 УК РФ (Разбой, совершенный с незаконным проникновением в помещение или в крупном размере, в том числе совершенный организованной группой).

"В период с ноября 2017 по февраль 2018 года группа совершала налеты с применением оружия на салоны сотовой связи и продовольственные магазины Екатеринбурга и Свердловской области, похищая деньги, телефоны и ноутбуки. Ущерб от противоправных действий составил 4 млн руб. Членов группы численностью шесть человек задержали сотрудники ОБОП УУР ГУ МВД России по Свердловской области. Производством по уголовному делу занималось главное следственное управление регионального полицейского Главка. Материалы составили 48 томов", - отметил полковник Горелых.

суд(2016)|Фото:Накануне.RU

Организатор и один активный участник ОПГ были приговорены ранее к 17 годам лишения свободы в колонии строгого режима и к 15 годам в колонии особого режима с ограничением свободы на два года после отбытия наказания.

Накануне в зале суда по совокупности противоправных деяний Акмалджону Милтикову за совершение разбоя назначено 4 года лишения свободы, Кириллу Шестерину и Евгению Россошанскому за 10 эпизодов краж и разбоев – 13 и 12 лет соответственно. Айку Джулакян, совершивший девять разбойных нападений, получил 9 лет лишения свободы.

Как рассказал Валерий Горелых, все будут отбывать наказание в исправительных учреждениях строгого режима.

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В Екатеринбурге осуждена банда разбойников, державших в страхе салоны сотовой связи

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Теги: разбойники, банда, суд, приговор, Екатеринбург



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