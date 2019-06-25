Труппа МХАТ им. Горького обратилась к Путину с просьбой вернуть Доронину на пост худрука

Труппа МХАТ им. Горького записала видеообращение к президенту России с просьбой вернуть на должность художественного руководителя театра 85-летнюю Татьяну Доронину. Она была худруком заведения на протяжении 30 лет, в конце прошлого года ее сделали президентом театра, а пост худрука занял Эдуард Бояков.

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"В нарушение приказа Минкультуры президент театра Доронина лишена всех полномочий, в том числе влияния на репертуарную и художественную политику театра. МХАТ целенаправленно превращается в прокатную площадку, классический репертуар замещается спектаклями низкого художественного уровня. Просим вас лично вмешаться в сложившуюся критическую ситуацию, поскольку на все наши обращения к вам мы получали только отписки из министерства культуры", - цитирует текст обращения радио "Говорит Москва".

Одна из актрис МХАТ – Лидия Матасова - заявила "Московскому комсомольцу", что Доронину фактически обманули, не предоставив "никаких прав на творческое руководство: всё отдано на откуп Боякову и его компании".

Напомним, заместителем руководителя театра по творческой работе стал заслуженный артист РФ Сергей Пускепалис. Заместителем худрука по литературной части был назначен писатель и публицист Захар Прилепин.

В январе этого года на пресс-конференции, посвященной кадровым перестановкам, Бояков заявил: "На мне ответственность за этот театр сегодня возложена учредителем. Должность президента - это должность почетная, очень важная. Мы безусловно рассчитываем, что Татьяна Васильевна будет участвовать в обсуждении планов, формировании стратегии, мы делаем все для этого. Контакт с ней у нас есть. Никакой трагедии я не наблюдаю, у нас рабочая хорошая атмосфера".