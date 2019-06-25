В Грузии придумали, как вернуть российских туристов

Глава ассоциации гостиниц и ресторанов Грузии Шалва Алавердашвили сообщил об инициативе запустить из аэропортов Баку, Еревана и Трабзона бесплатные автобусы - шаттлы для российских туристов.

Заявление прозвучало после решения Москвы приостановить авиасообщение с Тбилиси.

По его словам, российские туристы якобы попросили владельцев грузинских гостиниц найти альтернативные пути приезда в Грузию.

Кроме того, добавил Алавердашвили, свою готовность в создании чартерных рейсов выразили Украина и Казахстан.

22 июня президент России Владимир Путин подписал указ о временном запрете авиакомпаниям осуществлять перелеты в Грузию из России. Запрет, связанный с антироссийскими волнениями в Тбилиси, вступает в силу с 8 июля.

Однако президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что туристы из России не должны отказываться от поездок в страну.

По ее словам, туристы должны продолжать приезжать, так как любят Грузию, а политики должны решать проблемы, "лежащие в основе произошедшего".

Сейчас в Грузии находится порядка 1 тыс. 500 организованных туристов. Отмечалось, что перевозчики ожидают достаточно серьезные убытки.

Сообщалось, что посольства Грузии за рубежом начинают привлекать туристов в страну после того, как российские власти приостановили авиарейсы между странами.