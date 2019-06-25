В Казахстане из-за новых взрывов на военных складах прекратили тушение пожара

В городе Арысь временно прекращено тушение пожара на военных складах с боеприпасами из-за того, что возникают новые взрывы, об этом сообщил министр внутренних дел республики Казахстан Ерлан Тургумбаев.

Сейчас из Арыси эвакуированы более 40 тыс. человек, все они размещены в соседних населенных пунктах. В городе дежурят усиленные наряды полиции, чтобы избежать мародерства.

Как ранее сообщало Накануне.RU, взрывы на складах с боеприпасами произошли утром 24 июня, после этого возник пожар. Жертвами инцидента стали два человека, еще 89 находятся в больнице.