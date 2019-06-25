Кинокомпания Kinodanz отказалась от иска к BadComedian

Кинокомпания Kinodanz отказалась от исковых требований к блогеру BadComedian (Евгений Баженов). "Суд определил: производство по иску прекратить", - цитирует РИА Новости решение судьи.

В ходе заседания представитель кинокомпании поддержал заявленное ранее ходатайство о прекращении производства по иску. "В связи с урегулированием спора мы отказываемся от исковых требований в полном объеме", - отметил юрист Kinodanz. Защитник Баженова поддержал заявленное прошение.

Напомним, кинокомпания Kinodanz подала иск в суд после выхода обзора фильма "За гранью реальности", в котором использованы кадры из картины, и потребовала компенсацию в 1 млн руб.