22 Октября 2020
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Общество В России Москва
Евгений Баженов BadComedian (2019) | Фото:youtube.com

Кинокомпания Kinodanz отказалась от иска к BadComedian

Кинокомпания Kinodanz отказалась от исковых требований к блогеру BadComedian (Евгений Баженов). "Суд определил: производство по иску прекратить", - цитирует РИА Новости решение судьи.

В ходе заседания представитель кинокомпании поддержал заявленное ранее ходатайство о прекращении производства по иску. "В связи с урегулированием спора мы отказываемся от исковых требований в полном объеме", - отметил юрист Kinodanz. Защитник Баженова поддержал заявленное прошение.

Напомним, кинокомпания Kinodanz подала иск в суд после выхода обзора фильма "За гранью реальности", в котором использованы кадры из картины, и потребовала компенсацию в 1 млн руб.

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Кинокомпания Kinodanz отказалась от иска к BadComedian

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Теги: kinodanz, евгений баженов, badcomedian



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