На Среднем Урале резко ухудшится погода: объявлено штормовое предупреждение

На Среднем Урале объявлено штормовое предупреждение из-за непогоды.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Свердловской области, по данным синоптиков, сегодня, 25 июня, местами в регионе ожидаются грозы, сильные дожди, град и шквалистое усиление ветра до 23-28 м/с. В ведомстве рекомендуют уральцам соблюдать меры личной безопасности.

В случае возникновения ситуации, угрожающей жизни человека, следует немедленно звонить по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России - 101.