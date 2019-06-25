22 Октября 2020
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Общество Свердловская область Уральский ФО
(2004) | Фото: Накануне.ru

На Среднем Урале резко ухудшится погода: объявлено штормовое предупреждение

На Среднем Урале объявлено штормовое предупреждение из-за непогоды.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Свердловской области, по данным синоптиков, сегодня, 25 июня, местами в регионе ожидаются грозы, сильные дожди, град и шквалистое усиление ветра до 23-28 м/с. В ведомстве рекомендуют уральцам соблюдать меры личной безопасности.

В случае возникновения ситуации, угрожающей жизни человека, следует немедленно звонить по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России - 101.

Затопление улиц в Екатеринбурге(2019)|Фото: Накануне.RU

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На Среднем Урале резко ухудшится погода: объявлено штормовое предупреждение

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Теги: погода, МЧС, Средний Урал



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