В Югре вахтовик наказан за растление 16 детей из десятка регионов

29-летний житель Томской области наказан за два десятка преступлений, связанных с растлением детей 11-15 лет, сообщили Накануне.RU в пресс-службе югорского управления СКР.

Напомним, по версии следствия, во время работы в округе на вахте преступник не раз переписывался с несовершеннолетними девочками. Он входил к ним в доверие, начинал говорить на сексуальные темы. Кончались их "беседы" тем, что парень просил от собеседниц интимные фото, а в ответ высылал свои. Всего пострадали 16 девушек в возрасте 11-15 лет из Югры, Ростовской, Свердловской, Брянской, Кемеровской областей, Хабаровского и Ставропольского края, а также других регионов.

Суд наказал преступника девятью годами двумя месяцами колонии строгого режима.