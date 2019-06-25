22 Октября 2020
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Происшествия Ханты-Мансийский АО - Югра
ВКонтакте (2016) | Фото:metronews.ru

В Югре вахтовик наказан за растление 16 детей из десятка регионов

29-летний житель Томской области наказан за два десятка преступлений, связанных с растлением детей 11-15 лет, сообщили Накануне.RU в пресс-службе югорского управления СКР.

Напомним, по версии следствия, во время работы в округе на вахте преступник не раз переписывался с несовершеннолетними девочками. Он входил к ним в доверие, начинал говорить на сексуальные темы. Кончались их "беседы" тем, что парень просил от собеседниц интимные фото, а в ответ высылал свои. Всего пострадали 16 девушек в возрасте 11-15 лет из Югры, Ростовской, Свердловской, Брянской, Кемеровской областей, Хабаровского и Ставропольского края, а также других регионов.

Суд наказал преступника девятью годами двумя месяцами колонии строгого режима.

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В Югре вахтовик наказан за растление 16 детей из десятка регионов

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Теги: разврат, интимные фото, переписка, дети



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