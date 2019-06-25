Суд оставил в силе штраф пермяку за "возбуждение ненависти или вражды" из-за слушаний по еврейской общине

Пермский краевой суд оставил в силе приговор местному активисту Роману Юшкову, которого ранее оштрафовали за "возбуждение ненависти или вражды", передаёт корреспондент Накануне.RU.

Напомним, ранее Юшков по решению Дзержинского райсуда Перми оштрафован на 20 тыс. руб. за распространённое объявление о проведении публичных слушаний о предоставлении разрешения на строительство синагоги для "Хабад Любавич" в столице края. За это же на 10 тыс. руб. оштрафован соратник Юшкова Дмитрий Разживин.

24 июня Пермский краевой суд рассмотрел апелляцию Юшкова и оставил вердикт без изменений, написал он на своей странице в соцсети.

Добавим, ранее уже был несколько раз наказан за "возбуждение ненависти или вражды" (статья 282 УК РФ). Однако позже он попал под декриминализацию этого пункта уголовного кодекса. В 2017 г. Юшкова оштрафовали на 350 тыс. руб. с запретом преподавательской деятельности. Причиной преследования стало то, что он опубликовал в блоге статью, которую суд посчитал разжигающей ненависть или вражду. Позже суд снизил сумму до 200 тыс. руб. и разрешил платить его в рассрочку. Второй вердикт касается статьи "Хватит кормить чужаков", рассказывающей о доходах и расходах республик СССР. Суд приговорил Юшкова к двум годам условно. В свете принятого Владимиром Путиным решения о декриминализации статьи 282 УК РФ суд освободил активиста от этих наказаний. Сообщалось, что Юшкову должны вернуть заплаченный штраф.