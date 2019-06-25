22 Октября 2020
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Общество В России
(2018) | Фото: Накануне.RU

ПФР предложил освободить от потерь накопления будущих пенсионеров

Пенсионный фонд России предлагает ввести мораторий на изъятие инвестиционного дохода при досрочных переходах граждан между страховщиками.

Как говорится в письме ПФР в Минтруд, 99% удовлетворенных им заявлений граждан о переводе накоплений являются досрочными. К тому же "имеются многочисленные нарушения прав застрахованных лиц, повлекшие потерю средств пенсионных накоплений".

Счетная палата ранее указывала на многочисленные "риски фальсификации" заявлений о переводе гражданами пенсионных накоплений, поданных через удостоверяющие центры. После же отмены в середине 2017 года этого способа подачи документов на смену страховщика возникли другие риски фальсификаций заявлений, подаваемых через курьеров. Таким образом, граждане могли лишиться своих денег, даже не предпринимая никаких усилий, направленных на переход из фонда в фонд, сообщает "Коммерсант".

Напомним, Счетная палата обнародовала свои данные о потерях гражданами дохода от инвестирования пенсионных накоплений при досрочной смене фонда.

Эти потери превысили 80 млрд руб. По итогам переходной кампании 2015–2016 годов граждане, решившие досрочно перевести накопления из НПФ в Пенсионный фонд России или другой НПФ, потеряли 19 млрд руб. За эти же два года "молчуны", перешедшие в НПФ, потеряли 29,4 млрд руб. По результатам кампании 2017 года при переходе из ПФР в НПФ "досрочники" лишились 33,8 млрд руб. инвестдохода.

Согласно действующим с 2015 года нормам закона, гражданин может менять страховщика раз в пять лет без потери дохода, полученного от инвестирования накоплений. При досрочном же переходе доход направляется в резерв по обязательному пенсионному страхованию.

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ПФР предложил освободить от потерь накопления будущих пенсионеров

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Теги: ПФР, пенсионеры



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