22 Октября 2020
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Экономика В России
без бренда, топливо, бензин, заправка, АЗС, цены (2019) | Фото: Накануне.RU

Правительство не будет продлевать соглашение о контроле цен на бензин

1 июля заканчивается срок действия соглашения нефтяных компаний с Минэнерго и Федеральной антимонопольной службой о контроле цен на бензин и дизтопливо на розничном и мелкооптовом рынках.

Оно действует с ноября 2018 года. Документ предусматривает фиксированные максимальные цены на Аи-92, Аи-95 и дизтопливо, их индексацию с января 2019 года на величину инфляции, а также ежемесячное увеличение поставок топлива на внутренний рынок.

Как сообщили четыре сотрудника разных нефтяных компаний и два федеральных чиновника, соглашение продлеваться не будет. Решение было принято на совещании у первого вице-премьера Антона Силуанова и Козака с нефтяниками 17 июня. Тем не менее, стороны на словах договорились, что рост цен на мелкооптовом рынке и на АЗС не будет превышать инфляцию, сообщают "Ведомости".

Ранее Федеральная антимонопольная служба запретила обсуждать рост цен на топливо. Предписание ведомства получил глава Независимого топливного союза Павел Баженов, который спрогнозировал повышение цен в рознице на 10-13% за лето. Публичные оценки могут привести к координации экономической деятельности хозяйствующих субъектов, посчитали в ФАС. Словесные интервенции не могут повлиять на топливный рынок, уверен ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. В комментарии Накануне.RU он сообщил, что на разгон топливной инфляции в первую очередь влияет нежелание Минфина снижать налоговую нагрузку на отрасль, что автоматически перекладывает издержки с бюджета на автомобилистов.

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Правительство не будет продлевать соглашение о контроле цен на бензин

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Теги: бензин, топливо



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