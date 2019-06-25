Врачи не исключают инсценировку отравления Алибасовым

В сообщениях об отравлении продюсера и музыканта Бари Алибасова есть много несоответствий.

Как считает врач-гастроэнтеролог Виталий Румянцев, если поставленный артисту диагноз верен, его не выписали бы так быстро. "Если бы был ожог четвертой степени, это означало бы полное разрушение тканей пищевода. И если даже человек выживает, что очень сомнительно, пищевод ему удаляют, сказал медик.

Специалист также прокомментировал видео, которое появились после выписки Алибасова. На одной из записей продюсер ходит по дому на фоне банок с детским питанием. Румянцев отмечает, что при этом артист не выглядит исхудавшим, хотя должен был провести три недели на строжайшей диете.

Кроме того при ожоге у Алибасова должен был бы измениться голос. По предположению врача, история с отравлением — "абсолютная липа", а в НИИ Склифосовского продюсер оказался по другим причинам, сообщает РИА "Новости".

Ранее стало известно, что Алибасову предложили пройти восстановление после химического отравления в Казахстане. Примечательно, что место реабилитации – санаторий – находится в труднодоступном горном районе. На случай экстренной госпитализации есть вертолетное сообщение.

Напомним, 72-летний Алибасов несколько недель назад выпил по ошибке жидкость для прочистки труб и получил химический ожог внутренних органов. В реанимации его на несколько дней вводили в медикаментозный сон.