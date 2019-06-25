В ФАС предложили изменить тарифы на билеты в плацкарт

Федеральная антимонопольная служба выступила с предложением изменить тарифы на билеты в плацкартные и общие вагоны поездов.

В ведомстве предлагают отказаться от регулирования цен на такие билеты по всем направлениям. В ФАС считают, что необходимо субсидировать только значимые направления, следует из письма главы ФАС Игоря Артемьева вице-премьеру Максиму Акимову.

В нем отмечается, что сегодня система регулирования цен неэффективна, так как они устанавливаются без учета спроса.

В ФАС предложили ежегодно выделять 8,5 млрд руб. субсидий на поддержку социально значимых маршрутов и обновить подвижной состав в сегменте low-cost, чтобы условия и услуги в плацкартах соответствовали ожиданиям пассажиров.

Тем временем, билеты на летние месяцы в плацкартные вагоны серьезно подорожали. Рост цен достигает 65-100%, в ситуацию попросили вмещаться ФАС.

К антимонопольщикам обратилось Общероссийское объединение пассажиров. По данным общественников, самый стремительный рост в июне-июле 2019 г. зафиксирован на направлениях Москва–Калининград (+100%, 4021 руб.), Москва–Адлер (+97%, 4143 руб.) и Новосибирск–Томск (+93%, 1507 руб.). Значительно повысились цены на билеты из Москвы в Петербург.

Федеральная пассажирская компания отрицает рост цен, там отмечают, что тарифы устанавливаются государством. Разницу в ценах там объясняют сезонной индексацией и скидочными акциями. Например, с середины июня по 1 сентября применяется повышающий коэффициент и цена билетов увеличивается на 20%.