Эксперты: в России сократился средний класс

22 Октября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Девальвация рубля — это круто"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Экономика Свердловская область Ханты-Мансийский АО - Югра Курганская область Челябинская область Ямало-Ненецкий АО Тюменская область Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Уральский ФО В России Северо-Кавказский ФО Крым
Дмитрий Песков, портфель, георгиевская лента (2014) | Фото: svoboda.org

Эксперты: в России сократился средний класс

Доля россиян с доходом от 39 до 99 тыс. руб. в месяц в период 2014-2017 годов снизилась с 37% до 30%.

Об этом говорят в Центре макроэкономического анализа "Альфа-банка". По словам специалистов, кризис 2014 года нанес самый большой удар именно по этой группе населения. В это же время произошел заметный скачок доходов у наиболее обеспеченной категории граждан - в среднем на 11% - и умеренный рост доходов у малоимущих слоев - около 4%.

Эксперты говорят, что за последние 10 лет средний класс россиян стал терять свою экономическую значимость, став более уязвимым, и снизил расходы на отдых, образование и здравоохранение, при этом увеличились расходы на продукты питания.

Согласно анализу, несмотря на то, что с 2003 года средний класс значительно увеличил свою занятость в таких секторах как торговля, ресторанная деятельность, финансовая, операции с недвижимостью и здравоохранение, одно из наиболее серьезных изменений произошло с точки зрения занятости на госслужбе, а именно в секторах госуправления и безопасности. Если в 2003 году на долю этих сегментов приходилось 10% занятости представителей среднего класса, то по итогам 2017 года эта цифра выросла до 15%, сообщает ТАСС.

Как сообщалось ранее, доля россиян, которые относят себя к среднему классу, с 2014 г. сократилась с 60% до 47%. Параллельно увеличилась доля россиян, которые считают, что их доходы ниже среднего уровня, говорится в опросе "Потребительский индекс Иванова" "Сбербанка CIB".

К последней категории в 2018 г. относили себя 48% опрошенных, тогда как в 2014 г. доля составляла 35%.

В столице доля среднего класса за четыре года сократилась с 63% до 54%, количество жителей с низким доходом увеличилось с 27% до 39%. Аналогичная ситуация в других регионах.

К среднему классу относят себя те россияне, которые могут позволить себе откладывать, путешествовать, ходить в рестораны, пояснил начальник аналитического подразделения "Сбербанк CIB" Ярослав Лисоволик.

Как сообщало Накануне.RU, в 2018 г. реальные доходы россиян увеличились лишь на 0,2%, а в начале 2019 г. показатель продолжил снижаться. Во время отчета в Госдуме председатель Правительства России Дмитрий Медведев заявил, что жизнь в России далека от идеала, в стране 19 млн бедных и некоторые из них выживают, а не живут.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Эксперты: в России сократился средний класс

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: средний класс, доходы, кризис



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 18.04.2019 07:31 Мск Все меньше россиян относят себя к среднему классу

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети