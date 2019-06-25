Эксперты: в России сократился средний класс

Доля россиян с доходом от 39 до 99 тыс. руб. в месяц в период 2014-2017 годов снизилась с 37% до 30%.

Об этом говорят в Центре макроэкономического анализа "Альфа-банка". По словам специалистов, кризис 2014 года нанес самый большой удар именно по этой группе населения. В это же время произошел заметный скачок доходов у наиболее обеспеченной категории граждан - в среднем на 11% - и умеренный рост доходов у малоимущих слоев - около 4%.

Эксперты говорят, что за последние 10 лет средний класс россиян стал терять свою экономическую значимость, став более уязвимым, и снизил расходы на отдых, образование и здравоохранение, при этом увеличились расходы на продукты питания.

Согласно анализу, несмотря на то, что с 2003 года средний класс значительно увеличил свою занятость в таких секторах как торговля, ресторанная деятельность, финансовая, операции с недвижимостью и здравоохранение, одно из наиболее серьезных изменений произошло с точки зрения занятости на госслужбе, а именно в секторах госуправления и безопасности. Если в 2003 году на долю этих сегментов приходилось 10% занятости представителей среднего класса, то по итогам 2017 года эта цифра выросла до 15%, сообщает ТАСС.

Как сообщалось ранее, доля россиян, которые относят себя к среднему классу, с 2014 г. сократилась с 60% до 47%. Параллельно увеличилась доля россиян, которые считают, что их доходы ниже среднего уровня, говорится в опросе "Потребительский индекс Иванова" "Сбербанка CIB".

К последней категории в 2018 г. относили себя 48% опрошенных, тогда как в 2014 г. доля составляла 35%.

В столице доля среднего класса за четыре года сократилась с 63% до 54%, количество жителей с низким доходом увеличилось с 27% до 39%. Аналогичная ситуация в других регионах.

К среднему классу относят себя те россияне, которые могут позволить себе откладывать, путешествовать, ходить в рестораны, пояснил начальник аналитического подразделения "Сбербанк CIB" Ярослав Лисоволик.

Как сообщало Накануне.RU, в 2018 г. реальные доходы россиян увеличились лишь на 0,2%, а в начале 2019 г. показатель продолжил снижаться. Во время отчета в Госдуме председатель Правительства России Дмитрий Медведев заявил, что жизнь в России далека от идеала, в стране 19 млн бедных и некоторые из них выживают, а не живут.