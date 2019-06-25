Ипотека уступила потребкредитованию впервые с 2013 года

В России портфель потребительских кредитов обогнал по темпам роста ипотечные займы.

Об этом говорится в докладе Центробанка РФ о денежно-кредитной политике. Как сообщил главный экономист "ВТБ Капитал" по России и СНГ Александр Исаков, это произошло впервые с 2013 года.

По итогам апреля прирост доли потребительского кредитования и ипотеки в годовом выражении составил 25,2% против 23,5%. По словам эксперта, в краткосрочной перспективе можно ожидать сохранения сложившихся темпов роста кредитования россиян с последующим замедлением к концу года, сообщает РБК.

Как сообщалось ранее, в 2018 году кредитование физических лиц увеличивалось гораздо быстрее, чем кредитование предприятий. В связи с этим Банк России начал принимать меры по охлаждению этого сегмента кредитования, говорилось во вступительном слове председателя Центробанка Эльвиры Набиуллиной к отчету о развитии банковского сектора и банковского надзора в 2018 году. Тенденция роста доли потребкредитов говорит о том, что банки считают корпоративные кредиты и более сложными, и более рискованными.

Напомним, ЦБ уже выражал обеспокоенность темпами роста потребительского кредитования. В течение 2018 г. регулятор трижды принимал решение о повышении надбавок к коэффициентам риска по потребительским кредитам, рост задолженности по которым опережал рост доходов населения. По данным Объединенного кредитного бюро, в 2019 г. темпы потребительского кредитования снизились.