22 Октября 2020
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Экономика В России
(2018) | Фото: Накануне.RU

Тариф системы "Платон" повысится с 1 июля

С 1 июля тариф системы "Платон" вырастет на 14 коп. до 2,04 руб. за один километр.

При этом, как сообщает Минтранс, размер индексации тарифа с 1 июля будет снижен более чем в два раза от величины накопленной инфляции. В ведомстве объявили о начале поэтапной индексации в соответствии с уровнем инфляции в течение ближайших трёх лет.

Так, с 1 февраля 2020 года тариф "Платона" составит 2,20 руб. за километр, с 1 февраля 2021 года — 2,35 руб. за километр.

После этого индексация должна будет проводиться 1 февраля каждого календарного года на размер годовой инфляции в размере приблизительно 4%, сообщает RT.

Как сообщалось ранее, российские чиновники не первый год ищут способ увеличить отдачу от системы "Платон", собирающей плату за проезд грузовиков по федеральным трассам.

В настоящее время обсуждается ее использование для наблюдения за мусоровозами, рассказал сотрудник аппарата правительства. Эксперимент в Московской области доказал целесообразность использования "Платона" для мониторинга маршрутов перевозчиков твердых коммунальных отходов, подтвердил представитель Минтранса.

Теперь кабмин рассматривает "возможность масштабирования на всю Россию". Юридические и финансовые параметры проекта, по его словам, пока прорабатываются. Они будут обсуждаться на совещании в правительстве в мае.

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Тариф системы "Платон" повысится с 1 июля

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Теги: Платон, Минтранс, тариф



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