Названы самые популярные ЕГЭ у школьников

22 Октября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Девальвация рубля — это круто"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo


    armani jeans вакансии вот

Образование В России
ЕГЭ, единый государственный экзамен (2019) | Фото: postupi.online

Названы самые популярные ЕГЭ у школьников

Самыми популярными предметами для сдачи ЕГЭ в 2019 году у российских школьников стали обществознание, физика и биология.

Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Основной период госэкзамена стартовал 27 мая с испытаний по географии и литературе. 29 мая школьники писали базовую и профильную математику, 31 мая - ЕГЭ по химии и истории. Самый массовый экзамен по русскому языку прошел 3 июня.

По данным Рособрнадзора, в 2019 году сдавать экзамены будут 750 тыс. человек, сообщает РИА "Новости".

Напомним, в этом году Рособрнадзор тестировал в восьми регионах "технологию будущего" – передачу заданий ЕГЭ через "защищенный канал связи" и распечатку их в аудиториях непосредственно перед учениками.

Губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский осудил очередной эксперимент Рособрнадзора. Регион попал в число "пилотных", которым "посчастливилось" опробовать новую технологию передачи заданий, в результате в двух школах области во время ЕГЭ по математике произошел сбой.

Без помех не обошлось и в "непилотных" регионах. Во время пробного периода, 16 мая, практических во всех регионах по техническим причинам сорвался репетиционный ЕГЭ по английскому языку.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Названы самые популярные ЕГЭ у школьников

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: ЕГЭ, экзамены



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети