Названы самые популярные ЕГЭ у школьников

Самыми популярными предметами для сдачи ЕГЭ в 2019 году у российских школьников стали обществознание, физика и биология.

Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Основной период госэкзамена стартовал 27 мая с испытаний по географии и литературе. 29 мая школьники писали базовую и профильную математику, 31 мая - ЕГЭ по химии и истории. Самый массовый экзамен по русскому языку прошел 3 июня.

По данным Рособрнадзора, в 2019 году сдавать экзамены будут 750 тыс. человек, сообщает РИА "Новости".

Напомним, в этом году Рособрнадзор тестировал в восьми регионах "технологию будущего" – передачу заданий ЕГЭ через "защищенный канал связи" и распечатку их в аудиториях непосредственно перед учениками.

Губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский осудил очередной эксперимент Рособрнадзора. Регион попал в число "пилотных", которым "посчастливилось" опробовать новую технологию передачи заданий, в результате в двух школах области во время ЕГЭ по математике произошел сбой.

Без помех не обошлось и в "непилотных" регионах. Во время пробного периода, 16 мая, практических во всех регионах по техническим причинам сорвался репетиционный ЕГЭ по английскому языку.