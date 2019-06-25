22 Октября 2020
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Политика За рубежом
санкции (2016) | Фото:voicesevas.ru/

Премьер Франции не исключает отмену антироссийских санкций

Глава кабмина России Дмитрий Медведев провел переговоры с премьер-министром Франции Эдуаром Филиппом.

Встреча состоялась в Гавре. В ходе совместной пресс-конференции Филипп заявил, что не считает санкции против России чем-то постоянным, и отметил, что их можно отменить в любой момент. "Во Франции мы иногда слышим рефрен, что якобы диалог с Россией недостаточен. Но я хочу сказать всем, кто готов это услышать, что это не соответствует реальности", — подчеркнул французский премьер.

Филипп отметил, что французские предприятия привержены российскому рынку и России. По словам Медведева, в международных отношениях часто бывает так, что стороны расходятся в позициях. Как считает российский премьер-министр, споры между государствами возможны и нужны, отметив, что считает ошибочным решение западных властей об ограничении диалога с Москвой и отмене соответствующих форматов.

Для отмены санкций Филипп призвал российские власти использовать шанс на восстановление Минских договоренностей, который появился после избрания нового президента Украины, сообщает РИА "Новости".

Ранее президент Чехии Милош Земан сообщил, что позиции канцлера Германии Ангелы Меркель и французского президента Эмманюэля Макрона по вопросу развития сотрудничества с Москвой в период действующих санкций смягчились. "Оба они, как видно, поняли, что санкции не подействовали на российскую экономику и политику так, чтобы они претерпели серьезные изменения, - подчеркнул глава государства. По его словам, если санкции недейственны, "тогда, наверное, их необходимо отменить".

Также Земан в очередной раз повторил свою позицию по Крыму. По его словам, Украине и части международного сообщества, которое отрицает данный факт, необходимо с ним смириться, считает он.

Тем временем, несколько дней назад президент Украины Владимир Зеленский снова выступил за ужесточение ограничительных мер против Кремля. По его мнению, из-за этого Россия отдаст Украине Крым, а Донбасс согласится на условия Киева.

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Премьер Франции не исключает отмену антироссийских санкций

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Теги: Франция, Медведев, санкции



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