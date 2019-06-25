22 Октября 2020
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Политика За рубежом
Дональд Трамп (2017) | Фото: nypost.com

Трамп ввел санкции против лидера Ирана

Американский президент Дональд Трамп сообщил, что вводит ограничительные меры против верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи.

Глава Белого дома подписал соответствующий указ. По словам Трампа, санкции также коснутся окружения аятоллы. "Я думаю, что мы продемонстрировали много сдержанности, но это не значит, что мы собираемся демонстрировать ее в будущем", - отметил президент, подчеркнув, что предпочитает санкции военному удару.

Глава государства объяснил, что новые санкции не позволят Хаменеи пользоваться финансовой системой США. Трамп также заявил, что Хаменеи несет ответственность за враждебное поведение Ирана, сообщает "Интерфакс".

Напомним, на днях военные власти США признали потерю беспилотника RQ-4 Global Hawk. Он был уничтожен иранской ракетой. Ранее об уничтожении американского БПЛА сообщили представители военно-воздушных сил Корпуса стражей исламской революции (КСИР), а военное командование США отрицало потерю летательного аппарата.

Ранее Федеральное агентство гражданской авиации США (FAA) запретило американским самолетам полеты в надводной зоне воздушного пространства Ормузского и Оманского заливов, контролируемой Тегераном. От полетов в этой зоне отказались и крупнейшие мировые авиаперевозчики. По данным FAA, в тот момент, когда иранцы сбили американский беспилотник Global Hawk, ближайший гражданский самолет находился всего в 45 морских милях от него (около 83 км). "На момент перехвата в районе находилось множество гражданских бортов", - сообщили в ведомстве.

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Трамп ввел санкции против лидера Ирана

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Теги: США, Иран, Трамп, санкции



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Ранее 26.06.2019 08:14 Мск Трамп пообещал уничтожить Иран

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