22 Октября 2020
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Общество Дальневосточный ФО Приморский край
(2017) | Фото:

Названа стоимость перевозки обитателей "китовой тюрьмы"

Перевозка первой партии косаток и белух из "китовой тюрьмы" в Приморском крае на север Хабаровского края обойдется в 38 млн руб.

На перемещение первой партии животных, федеральное государственное бюджетное учреждение "Всероссийский НИИ рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО)" заключило пять договоров с компаниями, которые ранее выловили косаток и белух. В стоимость входят все расходы, в том числе - ветеринарное обследование и реадаптация. Также имеется пункт о том, что поставщик, в случае гибели животных, своими силами должен утилизировать трупы.

Перевозчики получат оплату только после оказания услуги, сообщает "Интерфакс".

Ранее двух косаток и шесть белух освободили из "китовой тюрьмы" в Приморье. Процесс перевоза млекопитающих продемонстрировали во время "прямой линии" президента.

Напомним, в прошлом году в Охотском море около сотни морских млекопитающих поймали для дальнейшей продажи в иностранные зоопарки и дельфинариумы. По данным зоозащитников, животные содержатся в ужасных условиях в вольерах, их срочно необходимо выпустить на волю.

Сахалинский областной суд признал, что косаток, попавших в "китовую тюрьму" в Приморье, выловили незаконно. Планируется, что операцию по выпуску всех животных завершат до октября.

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Названа стоимость перевозки обитателей "китовой тюрьмы"

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Теги: китовая тюрьма, Приморский край, косатки, белухи



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