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Политика Свердловская область
Александр Высокинский (2019) | Фото: Накануне.RU

Отчёт главы Екатеринбурга перед депутатами гордумы опять перенесли

Дума Екатеринбурга не стала на очередном заседании рассматривать отчёт главы города Александра Высокинского о социально-экономическом положении муниципалитета, передаёт корреспондент Накануне.RU.

О том, что вопрос может быть внесён в повестку сегодня "с голоса", коллегам напомнил депутат Александр Колесников. Однако председатель гордумы Игорь Володин заявил, что вчера он встречался с мэром, и они пришли к соглашению, что отчёт назначат на внеочередное заседание 5 июля.

Спикер объяснил это решение тем, что пока документ "разрозненный, нет информации по 50% наших запросов".

"Ответов и не может быть, я их хотел сегодня задать", - парировал Колесников.

А депутат Владимир Крицкий отметил, что не следует, по его словам, "частить с внеочередными заседаниями", поскольку 95% народных избранников работают на неосвобождённой основе, "у них свои планы", так что следует заслушать главу в сентябре, когда дума вернётся с каникул и начнёт трудиться в плановом режиме.

Тем не менее, вопрос не попал в сегодняшнюю в повестку и не был перенесён на осень.

Высокинский теперь с большой долей вероятности отчитается депутатами в пятницу, 5 июля.

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Отчёт главы Екатеринбурга перед депутатами гордумы опять перенесли

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Теги: отчет Высокинского, Игорь Володин



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