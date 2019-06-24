Жители Урала на митинге потребовали принять меры против затопления шахтерского поселка

Жители поселка Буланаш, который располагается возле города Артемовского Свердловской области, вышли на митинг. На акции протеста собралось более 500 человек.

Люди вышли с требованием к чиновникам срочно принять меры против затопления шахтерского поселка.

Как сообщил депутат Госдумы Дмитрий Ионин, принявший участие в акции, сегодня город и поселок посетил также вице-губернатор Сергей Бидонько.

"Необходимо отказываться от ранее навязываемого Буланашу эксперимента с т.н. "проектом Четверкина" и ставить мощные насосы для откачки воды. Местные жители говорили об этом давно. Слышать стали, правда, только сейчас", - отметил он.

Буланаш был основан в 1939 в связи с открытием угольных шахт. Добыча угля начата в 1943 году. Статус поселка городского типа получил в 1949 году. Буланаш являлся одним из основных центров добычи угля в Свердловской области.

Во времена СССР Буланаш считался зажиточным поселком с развитой современной инфраструктурой, отличался современным внешним видом с многоэтажной застройкой и асфальтированными дорогами. В конце 1990-х в связи с закрытием шахт большая часть жителей осталась без работы. Подавляющая часть шахтеров (трудоспособного возраста) стали работать по контракту на немногих угольных шахтах страны, а также на строительстве метро в крупных городах России (Санкт-Петербург, Екатеринбург, Москва) и на небольших оставшихся местных предприятиях.