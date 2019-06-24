Глава Ингушетии, пришедший на пост с военной службы на Урале, подал в отставку

Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров подал в досрочную отставку. Его полномочия истекали в 2023 г.

"Я свой выбор сделал. Как ингуш, как патриот, как боевой офицер, дававший присягу защищать Родину, я принял решение обратиться к президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину с просьбой о досрочном сложении с меня полномочий главы республики", - заявил он в эфире Национальной телерадиокомпании Ингушетии.

Глава республики решил оставить пост на фоне длительного конфликта из-за границы с Чеченской республикой. Из-за этого проходили массовые митинги, было давление на активистов, а народное собрание Ингушетии в полном составе вызвали на шариатский суд.

А недавно Ахмед Погоров, занимавший в 2002-2003 гг. пост министра внутренних дел Ингушетии, заявил о якобы давлении со стороны Юнус-Бека Евкурова на следствие по делу об убийстве в Екатеринбурге, где, по сведениям Погорова, якобы главным подозреваемым являлся племянник главы Ингушетии.

Напомним, что Юнус-Бек Евкуров пришел на пост главы республики в 2008 г. с должности заместителя начальника разведывательного управления Приволжско-Уральского военного округа (ныне Центральный военный округ, Екатеринбург).

Евкуров с экс-губернатором Свердловской области Александром Мишариным (2009 г.)