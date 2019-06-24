Связи Резника со спикером ЗакС Макаровым не дают ему баллотироваться в губернаторы Петербурга при поддержке Ходорковского

В единый день голосования, который в этом году приходится на 8 сентября, жители Санкт-Петербурга изберут нового губернатора. Предвыборная гонка обещает быть крайне жаркой, ведь свои кандидатуры уже заявили более 25 человек – от знаменитого кинорежиссера Владимира Бортко, до действующего градоначальника Александра Беглова.

Оппозиция также выставила своих претендентов. Так, на 24 июня документы подали глава петербургского отделения партии «Яблоко» Борис Вишневский и скандально известный общественный деятель Анатолий Обросков. И хотя список кандидатов уже достаточно велик, но в нём всё ещё нет главного городского оппозиционного критикана Максима Резника.

Депутат Заксобрания Резник, недавно оказавшийся в центре наркоскандала, критикует абсолютно все слова и действия Беглова. Однако сам заявиться кандидатом, попытаться победить и показать, как нужно, по его мнению, управлять городом, оппозиционер почуем-то наотрез отказывается. Даже его сторонники не понимают настолько лицемерную позицию. Так, 31 мая журналист Максим Шевченко почти час убеждал Резника подать документы в избирательную комиссию, и если не победить, то хотя бы помочь Вишневскому. Но всё безрезультатно.

Такую странную упёртость некоторые эксперты объясняют просто – оппозиционеру запретили баллотироваться его руководители и спонсоры. Как ранее удалось выяснить журналистам Федерального агентства новостей, покровителем Резника является беглый олигарх Михаил Ходорковский. Через свою структуру «Открытая Россия» (признана нежелательной в РФ) он финансирует и руководит деятельностью депутата.

Но ведь и эта информация не даёт ответа на поставленный вопрос - почему не баллотируется? Ведь Ходорковский всеми силами старается продвигать своих ставленников во властные структуры. Почему же Резнику нельзя попытаться занять губернаторский пост во втором по значимости городе России?

Вполне возможно, что тут главная причина – двойственная позиция Резника, которую часть экспертов называет двойной игрой. В Петербурге давно хорошо известно, что покровителем скандального парламентария в городе является спикер Заксобрания Вячеслав Марков. Последний не просто поддерживает действующее российское правительство, но и возглавляет петербургское отделение «Единой России». Тем не менее, два столь разных политика регулярно совместно посещают мероприятия и совершают рабочие загранпоездки.

Очевидно, что в сложившемся тандеме лидером по определению является Макаров, который использует Резника и его связи с оппозицией в собственных целях, например, для давления на других депутатов или организации «градозащитных» митингов против неугодных строительных компаний. Если учесть это, то становится понятно, почему Ходорковский не даёт Резнику карт-бланш, ведь депутат находится под контролем именно Макарова, а беглого олигарха, вполне вероятно, использует как кошелёк и инструмент. Но как бы ни было сильно покровительство спикера ЗакС, Резник не может пойти на выборы без финансов и оппозиционных ресурсов Ходорковского.

Как результат, скандальный депутат оказался в заложниках собственного двуличия. Ходорковский не видит в Резнике достаточно надёжного агента влияния, а без поддержки олигарха оппозиционный депутат не интересен Макарову. Не удивительно, что в последние несколько недель парламентарий вдруг стал активным сторонником одиозного блогера Алексея Навального. Вероятно, ищет нового хозяина и спонсора, без которого на политической карьере Резника, особенно после наркоскандала, можно ставить крест.