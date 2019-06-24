"Хорошее демографическое будущее невозможно без повышения рождаемости": доклад Общественной палаты

Сегодня в Москве презентовали доклад Общественной палаты "Демография-2024: как обеспечить устойчивый прирост численности населения", в пресс-конференции приняли участие секретарь Общественной палаты Валерий Фадеев и зампредседателя Комиссии Общественной палаты по поддержке семьи, материнства и детства Сергей Рыбальченко.

"Мы считаем, что те задачи и методы, которые поставлены в демографической политике исполнительной властью, недостаточны для достижения устойчивого прироста. Принято считать в последнее время, что естественный прирост невозможен. Мы считаем, что это не так. Это главный вывод нашего доклада", - подчеркнул Фадеев.

Он привел самый свежий прогноз ООН. По оптимистическому сценарию, население России к 2050 году не изменится, по среднему – сократится до 136 млн. При этом в начале 2000-х в ООН прогнозировали катастрофическое сокращение населения, но уже ясно, что эти прогнозы не сбылись из-за принятых в последние 15 лет мер. Это указывает на то, что демографию можно изменить, отметил Фадеев.

Однако положение очень сложное. За 4 месяца естественная убыль составила почти 150 тыс., т.е. за год можно ожидать около 400 тыс. убыли.

"Сейчас очень любят ссылаться на демографическую пирамиду: очень низкая рождаемость была в 90-х годах. Девочки, рожденные в 90-е годы, вступили в детородный возраст. Их мало. И с этим ничего не сделаешь. Но проблема заключается в том, что эти женщины очень мало рожают. Сегодня суммарный коэффициент рождаемости (СКР) 1,58 детей на женщину", - подчеркнул он, напомнив, что для воспроизводства нужно 2,15.

Отметим, что еще в феврале Накануне.RU рассчитало, что в 2018 году СКР составит 1,56. Ошибка составила всего две сотых. То есть через полгода Росстат, который наконец-то обнародовал данные по СКР, подтвердил правильность этих расчетов. Такая рождаемость не позволяет рассчитывать на прирост населения.

"Если программа [нацпроекта "Демография"] будет такой, какая она сейчас есть, естественного прироста не будет. Надо это ясно признать. Зачем себе врать? В проекте указана рождаемость 1,7. Власть сама признает, что прироста не будет", - сказал Фадеев.

Сергей Рыбальченко представил доклад более подробно. Он отметил, что даже по сценарию, предусмотренному нацпроектом "Демография", Россию ждет депопуляция. А Центральный и Северо-Западный федеральные округа к 2035 году потеряют 2 млн человек, что сопоставимо с потерями в Первой мировой войне. Он привел график с разными сценариями демографического развития России. Так, по инерционному сценарию все будет совсем плохо.

В соответствии с Концепцией демографического развития население не будет расти и будет поддерживаться только за счет мигрантов, т.к. СКР 1,7 не может дать прироста. В лучшем случае в 2023-2025 гг. ненадолго будет минимальная естественная убыль.

Сценарий, который разработан в докладе, предполагает увеличение СКР до 2,05 к 2025 году. В этом случае население будет небольшими темпами прирастать (естественная убыль после 2040 года может на некоторое время возобновиться, что связано с демографической наследственностью).

Но как этого добиться?

"Анализ показывает, что примерно 90% финансовой поддержки семей ориентировано на поддержку первого и второго ребенка, а объем финансовой поддержки семей с тремя и более детьми, которые вносят существенный вклад в повышение рождаемости, не превышает 10%. Для сравнения: в странах с успешной демографической политикой на поддержку семей с тремя и более детьми направляется более 40% всего финансирования", - подчеркнул Рыбальченко, приведя в пример Францию, где с 1990 по 2010 гг. удалось повысить СКР с 1,6 до 2,07.

Он считает, что России нужен новый федеральный проект "Многодетная страна".

"Мы бы предложили ввести отцовский капитал, который выплачивался бы многодетной семье, где все дети рождены и воспитаны в одном браке", - добавил он.

Что касается средств для этого, то Рыбальченко отметил, что их можно взять в Фонде будущих поколений, предусмотренном Концепцией демографического развития Дальнего Востока. А новую демографическую программу начать с Дальнего Востока, Калининградской области и Крыма. Это не потребует больших ресурсов. Так, для Дальнего Востока нужно порядка 70-100 млрд рублей.

Нацпроектом "Демография" предусмотрены инвестиции за 6 лет на 3 трлн рублей, что составляет порядка 0,5% ВВП, но это очень мало. В докладе отмечается, что мировой опыт свидетельствует: для достижения серьезных результатов в демографической политике тратить нужно не менее 2% ВВП.

"Нынешние объемы финансирования национального проекта "Демография" из федеральных источников не обеспечивают прорыва в демографической политике", - говорится в докладе Общественной палаты.

В качестве примера была приведена Сахалинская область, где проводилась масштабная демографическая программа, и там рождаемость превысила 2. Были приведены и результаты опроса жителей области о том, какие именно меры наиболее помогают семьям с детьми.

"Хорошее демографическое будущее невозможно без повышения рождаемости и без выделения дополнительных инвестиций", - отметил Рыбальченко.

Говоря о поддержке многодетных семей, он обратил внимание на то, что вероятность рождения третьего ребенка максимальна в возрасте после 30 лет, а эта возрастная группа находится сейчас на максимуме, затем начнет убывать. И поэтому начинать действовать нужно уже сегодня.

Фадеев упомянул, что падение рождаемости в 90-е годы было связано с морально-психологическим ударом после развала страны, но в докладе эта тема не развита и достойна отдельного исследования.

Речь зашла и об абортах, что в докладе тоже не затронуто. Рыбальченко призвал считать, что в таких случаях в трудной жизненной ситуации оказался ребенок, и ему нужно помочь выжить. По его данным, 15% женщин, с которыми проводится доабортное консультирование, передумывают убивать ребенка. Это порядка 100 тыс. детей в год. Эту практику нужно расширить, считает он.

В целом доклад выгодно отличается от правительственных документов своей тональностью и расстановкой акцентов. Совершенно справедливо акцент сделан на рождаемости, без которой невозможно никакое демографическое развитие. Накануне.RU пишет об этом уже много лет. Также и демографические прогнозы Общественной палаты качественно совпадают с прогнозами Накануне.RU. Как заявил Валерий Фадеев, сегодня у властей амбиций в отношении демографии нет, поэтому их нужно подталкивать к этому и "втянуть в этот серьезный разговор". Остается надеяться, что доклад, а главное, его содержание, его направленность и аргументы, будут услышаны.