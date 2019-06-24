Жителям седьмого подъезда пострадавшего от взрыва дома в Магнитогорске перечислили средства благотворительного счета

Жители седьмого подъезда пострадавшего от взрыва дома в Магнитогорске получили благотворительные выплаты, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального ОНФ.

Напомним, рано утром 31 декабря в результате взрыва газа произошло обрушение седьмого подъезда дома по улице Карла Маркса. Погибли 39 человек.

После трагедии был открыт благотворительный счет для помощи пострадавшим жителям дома. На этот счет поступил 61 млн 106 тыс. руб. Из них 12 млн 915 тыс. руб. были потрачены на аренду жилья, на погребение, на госпошлину по оформлению документов и на отдых детей в санаториях Крыма. В начале июня на счете оставалось 48 млн 190 тыс. руб.

ОНФ предложил распределить средства благотворительного счета между семьями седьмого подъезда.

"Позиция Народного фронта была поддержана, выплаты поступают людям", - рассказал руководитель исполкома ОНФ в Челябинской области Денис Рыжий.

Каждая семья получила по 856 тыс. 680 руб. 54 коп.

"ОНФ держит на контроле ситуацию с выплатами благотворительных средств. В скором времени их получат абсолютно все семьи, пострадавшие в седьмом подъезде", - добавил Денис Рыжий.