На пост губернатора Челябинской области претендуют 14 человек

Четырнадцатый кандидат подал документы для участия в выборах губернатора Челябинской области. Станислав Артемов выдвинул свою кандидатуру в порядке самовыдвижения, сообщили Накануне.RU в пресс-службе облизбиркома.

Добавим, что сегодня завершилось выдвижение кандидатов на выборы губернатора Челябинской области. В облизбирком подали документы 14 человек.

Это самовыдвиженцы Алексей Текслер, Андрей Аюпов, Сергей Морозов, Александр Лебедев, депутат Госдумы от ЛДПР Виталий Пашин, председатель регионального отделения партии "Родина" Сергей Смышляев, депутат гордумы от КПРФ Константин Нациевский, председатель челябинского регионального отделения партии пенсионеров за социальную справедливость Степан Фирстов, лидер челябинского отделения партии "Яблоко" Ярослав Щербаков, экс-омбудсмен Алексей Севастьянов, спортсмен Александр Комиссаров, общественница из Миасса Татьяна Якимова и военный пенсионер Виктор Перов.

Теперь кандидатам нужно пройти муниципальный фильтр, предоставив 266 подписей депутатов представительных органов муниципальных образований. Самовыдвиженцам также нужно собрать 13 тыс. 169 подписей избирателей.