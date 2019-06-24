Любимчик публики Александр Петров больше не будет играть Гоголя

Звезда таких проектов как "Притяжение", "Полицейский с Рублевки" и "Т-34" не будет сниматься в продолжении франшизы "Гоголь", которая тоже в немалой степени способствовала его успеху. Это официально подтвердила Лили Шерозия, маркетинг-директор телеканала ТВ-3.

В интервью журналу "Бюллетень кинопрокатчика" она сообщила: "это как в бондиане – Джеймса Бонда играют разные актеры в разное время. Думаю, на популярности самого Николая Васильевича это никак не скажется".

Впрочем, поклонникам Александра Петрова скучать не придется. Уже в июле выйдет боевик Люка Бессона "Анна", где у него роль второго плана, в сентябре - шпионский боевик "Герой", где он снялся с Владимиром Машковым. Также в ближайшем времени на телеэкранах мы увидим новый сезон сериала "Метод" с его участием, а в кинотеатрах - экранизацию романа Дмитрия Глуховского "Текст", пишет "Комсомолка".