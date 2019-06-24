21 Октября 2020
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Образование В России
глава Рособрнадзора Сергей Кравцов (2015) | Фото: ДИП губернатора Свердловской области

"Контролирует тот, кто ни за что не отвечает": депутат Госдумы о Рособрнадзоре

Система образования в России сегодня переживает кризис управления: ею управляют три независимые структуры, одна из которых – Рособрнадзор – ни за что не отвечает, но при этом контролирует качество работы. Об этом депутат Госдумы Ольга Епифанова заявила на парламентских слушаниях в Госдуме, посвященных мерам по повышения качества образования, передает корреспондент Накануне.RU.
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"Разделение управления отраслью на три независимые структуры привело к тому, что есть две инстанции, которые отвечают за подготовку специалистов, это Министерство просвещения и Министерство науки, и есть третья организация, которая ни за что не отвечает – Рособрнадзор. Но эта организация может контролировать, может проводить непонятно каким образом вписанные в закон проверочные работы, давать аттестацию, аккредитацию и так далее. Повторяю, контролирует тот, кто не отвечает за качество работы", - заявила Ольга Епифанова.

20 лет непрерывных работ разрушили систему образования, уверена депутат от "Справедливой России". Партия предложила отменить ЕГЭ, отказаться от Болонской системы и восстановить престиж учителя.

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"Контролирует тот, кто ни за что не отвечает": депутат Госдумы о Рособрнадзоре

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Теги: рособрнадзор, образование, егэ, аттестация



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