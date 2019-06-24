Тюменская дзюдоистка Наталья Кузютина – серебряный призёр II Европейских игр

В Минске проходят II Европейские игры. "Серебро" на них завоевала дзюдоистка из Тюмени Наталья Кузютина, выступавшая в весовой категории до 52 кг, сообщили Накануне.RU в тюменском областном департаменте физкультуры и спорта.

Борьба за награды в этой категории развернулась 22 июня между 27 сильнейшими представителями Старого Света. Подопечная Николая Хохлова провела на минском татами четыре поединка, три из которых выиграла у Ани Штангар (Словения), Одетт Джифриды (Италия) и Агаты Перенс (Польша). В финале Кузютина в дополнительном времени уступила Олимпийской чемпионке 2016 г. из Косово Майлинде Кельменди.

По результатам двух соревновательных дней в общекомандном зачете по личным результатам сборная России занимает третье место с тремя наградами (1–2–0). 24 июня на татами в составе сборной России в весовой категории до 100 кг выйдет еще один представитель тюменского дзюдо – Казбек Занкишиев, воспитанник Данила Воловича.

Напомним, в 2016 г. на Играх в Рио Кузютина завоевала бронзу в представленной 22 спортсменками весовой категории до 52 кг