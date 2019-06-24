Ростуризм объяснил, как вернуть деньги за билеты и туры в Грузию

Ростуризм разъяснил порядок возврата средств за авиабилеты и туры в Грузию.

На сайте ведомства опубликованы часто задаваемые вопросы туристов о ситуации в этой стране.

В информации, в частности, даны общие рекомендации при отмене брони за гостиницу, возврате денег за транзит, задержках рейсов.

Также отмечается, что компании должны возместить туристам средства по "невозвратным" билетам.

22 июня президент России Владимир Путин подписал указ о временном запрете авиакомпаниям осуществлять перелеты в Грузию из России. Запрет, связанный с антироссийскими волнениями в Тбилиси, вступает в силу с 8 июля.

Сейчас в Грузии находится порядка 1 тыс. 500 организованных туристов. Отмечалось, что перевозчики ожидают достаточно серьезные убытки.