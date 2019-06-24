21 Октября 2020
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Происшествия Пермский край
суд, молоток, правосудие (2019) | Фото: Накануне.RU

В Чайковском мачеха шести приёмных детей осуждена за издевательства над подопечными. Получила "условку"

50-летняя жительница Чайковского наказана за издевательства над шестью приёмными детьми 11-14 лет , сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого управления СКР.
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Семья жила в частном доме в сельской местности. Полтора года мачеха не предоставляла детям полноценного питания, заставляла их выполнять тяжелую физическую работу, не давая времени для отдыха, ненадлежащим образом соблюдала гигиену приемных детей, не следила за их внешним видом, состоянием здоровья и самочувствием, должного медицинского ухода не осуществляла, систематически наносила побои. Как только стало известно о том, в каких условиях живут пострадавшие, их изъяли из семьи.

Суд оценил действия горе-матери в три года два месяца лишения свободы условно.

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В Чайковском мачеха шести приёмных детей осуждена за издевательства над подопечными. Получила "условку"

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Теги: приёмные дети, мать, труд, уголовка



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