21 Октября 2020
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Происшествия За рубежом
Еurofighter Еврофайтер Тайфун (2019) | Фото:Wikimedia Commons

На севере Германии столкнулись и разбились два истребителя Eurofighter

Министерство обороны Германии подтвердило потерю двух самолетов Eurofighter Typhoon неподалеку от озера Флеезен и аэропорта Мальхов на севере страны.

По предварительным данным, два истребителя четвертого поколения столкнулись в воздухе, но упали в разных местах. Местные СМИ сообщают со ссылкой на МВД, что пилоты успели катапультироваться. При этом от падения самолетов начался лесной пожар, с которым сейчас борются спасательные службы.

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На севере Германии столкнулись и разбились два истребителя Eurofighter

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Теги: Гармания, Eurofighter, истребитель, катастрофа



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