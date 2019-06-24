На севере Германии столкнулись и разбились два истребителя Eurofighter

Министерство обороны Германии подтвердило потерю двух самолетов Eurofighter Typhoon неподалеку от озера Флеезен и аэропорта Мальхов на севере страны.

EUROFIGHER ZUSAMMENGESTOßEN Nach Ostseewelle-Informationen sind über der Müritzregion zwei Eurofighter zusammengestoßen und abgestürzt. Mehr dazu in unseren Nachrichten. pic.twitter.com/RwqmYjU7yh — Ostseewelle HITRADIO (@ostseewelle_de) 24 июня 2019 г.

По предварительным данным, два истребителя четвертого поколения столкнулись в воздухе, но упали в разных местах. Местные СМИ сообщают со ссылкой на МВД, что пилоты успели катапультироваться. При этом от падения самолетов начался лесной пожар, с которым сейчас борются спасательные службы.