"Недостатки СССР усиливаем, достоинств не повторяем". Опрос показал рост ностальгии по Союзу

"Левада-центр" опросил граждан России о том, какие черты СССР они считают наиболее важными. Результаты исследования опубликованы на сайте вместе с данными двух других опросов, и, таким образом, демонстрируют динамику изменения отношения к Советскому Союзу за последние 30 лет. Последнее подобное исследование проводилось более 10 лет назад.

При опросе респонденты могли выбрать несколько черт Советского Союза, наиболее точно характеризующих исторический путь, по которому Россия двигалась при советской власти. Также они могли назвать и свои варианты.

В 2019-м году наиболее существенный рост продемонстрировали утверждения, касающиеся социальной сферы и заботы государства о гражданах. Поддержка мнения, согласно которому советскому периоду была характерна "забота государства о простых людях", по сравнению с предыдущим замером (2008 год), выросла на 30 процентных пунктов, а мнения о том, что при СССР было "постоянное улучшение жизни людей" – на 25%; поддержка мнения об "успешном развитии экономики, отсутствии безработицы" выросла на 12 пунктов.

При этом пункты о репрессиях, цензуре, гонениях на церковь и политических противников отметило гораздо меньшее количество респондентов, чем в 2008-м или 2000-м годах.

На самом сайте "Левада-центра" опубликовали заметку социолога службы Карины Пипии, которая дала свою трактовку полученных результатов.

По ее словам, "эти изменения подтверждаются мифологизацией советского прошлого в массовом сознании". "Большинство озвученных ответов отражают патерналистские отношения между государством и гражданами, запрос на которые после пенсионной реформы усилился", - утверждает Пипия.

Она же отмечает, что россияне все реже стали указывать на "направляющую роль коммунистической партии" как на характерную черту СССР. В 2000 году ее назвали важнейшей 41% респондентов, а в 2019 только 29%.

"Динамика поддержки мнения о "направляющей роли Коммунистической партии" носит отрицательный характер, указывающий на постепенное вымывание значимости коммунизма (среди прочих) в исторической памяти об СССР", - комментирует социолог "Левада-центра".

"Не потому ли сейчас растет популярность Сталина (как олицетворения "великой державы" и "мудрого руководителя") и, наоборот, снижается историческая значимость Ленина (как олицетворения коммунизма и социализма)? Замечу, что в далеком 1989 году именно Ленин был назван в рамках открытого вопроса самым выдающимся человеком всех времен и народов, а не Сталин, который не попал даже в пятерку лидеров (72% против 12% в 1989 г. и 32% против 38% в 2017 г. соответственно)", - добавляет она.

Историк Борис Юлин считает, что россияне перестают обращать внимание на те недостатки СССР, которые, по его мнению, присущи и действующей системе: монополия одной партии на власть, цензура и политическая дискриминация.

"Мы все недостатки СССР повторяем в усиленном многократно варианте, но не повторяем его достоинств. Люди это видят, при этом те недостатки, которые приписывались СССР, есть у системы и сейчас: всевластие чиновников, цензура. Поэтому на людей все меньше действует советская пропаганда. Нынешние власти находятся у руля 30 лет и за это время они не достигли ничего. Мы видим рост числа миллиардеров и снижение уровня жизни населения, рост международной напряженности. Народ начинает видеть, что антисоветская пропаганда, которая велась 30 лет, и реальная жизнь не совпадают. Все то, что приписывается как недостатки советской системы – не воспринимаются. Достоинства же СССР ценят все больше и больше людей, потому что сейчас они этого лишены", – прокомментировал он Накануне.RU.

Такой же логикой объясняется и то, почему для респондентов "Левада-центра" со временем стала не так важна однопартийность советской системы.

"Это банальная чушь. Ключевой момент в том, что который срок подряд во главе страны одна партия – однопартийная система, состоящая из "Единой России", которая имеет квалифицированное большинство в парламенте. Это большинство может принимать любые законы и даже менять Конституцию и ни одна партия ничего не может с этим поделать. Люди видят, к чему эта система приводит. При этом Коммунистическая партия пенсионный возраст не поднимала, а "Единая Россия" поднимала. Они не то, что не обращают на это внимание, они просто видят, что весь народ против пенсионной реформы, а ее просто взяли и приняли силами одной партии", – говорит историк.

Россияне действительно испытывают ностальгию по Советскому Союзу, более того, период СССР очень удобен для того, чтобы превратить его в золотой век России в общественном сознании, считает публицист Алексей Анпилогов.

"Люди, которые видели СССР, естественным путем уходят, и как следствие, меняется отношение к Советскому Союзу. Сейчас социологические результаты формируют люди, которые Советского Союза не видели. При этом есть определенная доля ностальгии и отношение к нашему предыдущему государству. Еще на социологию влияет позиция некого града на холме, золотого века, которую мы часто переносим на предыдущее государство. Отсюда и ответы в опросе. Это то, что граждан волнует сейчас. Граждан не волнует руководящая роль Коммунистической партии в СССР. КПРФ же тут просто бледная ее тень. Зато людей волнует межнациональный мир, собственное благополучие и вопиющая социальная несправедливость, которая царит вокруг. Это [показатели опроса] нормальная и обычная ситуация. С ней ничего не поделать. Кроме того, ничего плохого в концепции золотого века нет. Тем более, что те черты СССР, которые "Левада" отмечает в опросе, действительно были неплохо решены в этом государстве", – говорит он.

Такой опрос полезен тем, полагает Анпилогов, что демонстрирует, какие перемены ждут от нынешней государственной системы граждане России.

"Надо не задаваться вопросом, почему у нас люди любят СССР, а что у нас нужно сейчас поменять в государстве, чтобы добиться тех же результатов, которых добился СССР. При этом принципиально ничего сверхъестественного тут нет. Производящие силы современного общества в разы превосходят то, что было в распоряжении СССР, психологию массового поведения тоже неплохо изучили со времен распада Советского государства. Поэтому смело можно брать лучшее из прошлого и прививать на нашу почву", – отмечает он.