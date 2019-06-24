В Челябинске суд признал незаконной образовательную деятельность ЮУрГУ по подготовке пилотов

21 Октября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Девальвация рубля — это круто"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Образование Челябинская область Уральский ФО В России
Челябинское летное училище, ЧелАвиа, (2017) | Фото: Накануне.RU

В Челябинске суд признал незаконной образовательную деятельность ЮУрГУ по подготовке пилотов

Суд удовлетворил иск Челябинского транспортного прокурора к Южно-Уральскому государственному университету о признании незаконной образовательной деятельности по подготовке пилотов. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе Центрального районного суда.

Суд признал незаконной не только образовательную деятельность вуза по подготовке пилотов, но также решение итоговой аттестационной комиссии и дипломы профессионального образования и переподготовки.

Решение в законную силу не вступило. Известно, что ответчик будет обжаловать решение суда.

Напомним, Росавиация аннулировала дипломы у нескольких десятков пилотов, которые являются выпускниками ЮУрГУ. Летчики подали иски в суд, однако фемида подтвердила законность действий Росавиации.

В ЮУрГУ летчики сдавали теорию, после этого проходили практику в учебно-тренировочном центре "ЧелАвиа". Суды решили, что эти учебные заведения не могут обучать летчиков, так как у них не было необходимых сертификатов и лицензий.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

В Челябинске суд признал незаконной образовательную деятельность ЮУрГУ по подготовке пилотов

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: ЮУрГУ, суд, пилот, дипломы, ЧелАвиа,



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Развитие сюжета:

Ранее 25.07.2019 12:53 Мск В Челябинске приостановлено расследование уголовного дела о неправомерной выдаче летчикам дипломов ЮУрГУ

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 07.06.2019 08:28 Мск Десятки пилотов-выпускников ЮУрГУ остались без работы по всей стране

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети