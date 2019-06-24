В Челябинске суд признал незаконной образовательную деятельность ЮУрГУ по подготовке пилотов

Суд удовлетворил иск Челябинского транспортного прокурора к Южно-Уральскому государственному университету о признании незаконной образовательной деятельности по подготовке пилотов. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе Центрального районного суда.

Суд признал незаконной не только образовательную деятельность вуза по подготовке пилотов, но также решение итоговой аттестационной комиссии и дипломы профессионального образования и переподготовки.

Решение в законную силу не вступило. Известно, что ответчик будет обжаловать решение суда.

Напомним, Росавиация аннулировала дипломы у нескольких десятков пилотов, которые являются выпускниками ЮУрГУ. Летчики подали иски в суд, однако фемида подтвердила законность действий Росавиации.

В ЮУрГУ летчики сдавали теорию, после этого проходили практику в учебно-тренировочном центре "ЧелАвиа". Суды решили, что эти учебные заведения не могут обучать летчиков, так как у них не было необходимых сертификатов и лицензий.