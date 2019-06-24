21 Октября 2020
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Образование В России
студент, абитуриент, зачисление, вуз, экзамен (2016) | Фото: минобрнауки.рф

"На доклад сослались некорректно": Голикова прокомментировала информацию о сокращении бюджетных мест

Информация о сокращении бюджетных мест в российских вузах к 2024 г. была подана в СМИ некорректно, заявила вице-премьер Правительства РФ Татьяна Голикова на сегодняшней пресс-конференции об итогах ЕГЭ. По ее словам, речь шла об уменьшении контрольных цифр приема только для абитуриентов от 15 до 20 лет, передает корреспондент Накануне.RU.
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Сегодня "Известия" привели данные из доклада Правительства Федеральному собранию о политике в сфере образования, согласно которым к 2024 г. количество бюджетных мест сократится на 17% - до 432,4 тыс., при том, что число абитуриентов вырастет до 823,8 тыс.

Татьяна Голикова назвала информацию "совершенно неудачной".

"СМИ сослались на доклад Правительства в парламент, но не совсем корректно. Цифра, которая была приведена, - о сокращении бюджетных мест до 432,4 тыс. в 2024 г. – действительно содержится, но касается возрастов от 15 до 20 лет, а вообще контрольные цифры приема и норматив установлен от 17 до 30 лет. Никаких нормативных документов с точки зрения закона об образования, а это 800 мест на 10 тыс. населения, мы менять не собираемся", - заявила Голикова.

В докладе приведен график изменений количества бюджетных мест, но дано пояснение, какой возрастной категории они коснутся, заметила чиновница.

Вице-премьер добавила, что контрольные цифры приема могут меняться только по одной причине – из-за демографического прогноза.

"С точки зрения демографии у нас есть некоторое снижение, но оно не такое драматичное, и мы предполагаем, что, если будет тот прогноз, который сейчас опубликовал Росстат, то в 2024 г. это будет 491 тыс. Напомню, что в этом году, исходя из прогноза Росстата, мы сначала планировали 499 тыс. контрольных цифр приема, но далее заменили на 518 тыс. Это ежегодное уточнение", - заключила Голикова.

студент, абитуриент, зачисление, вуз, экзамен(2016)|Фото: минобрнауки.рф

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"На доклад сослались некорректно": Голикова прокомментировала информацию о сокращении бюджетных мест

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Теги: бюджетные места, образование, вуз



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