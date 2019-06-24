"На доклад сослались некорректно": Голикова прокомментировала информацию о сокращении бюджетных мест

Информация о сокращении бюджетных мест в российских вузах к 2024 г. была подана в СМИ некорректно, заявила вице-премьер Правительства РФ Татьяна Голикова на сегодняшней пресс-конференции об итогах ЕГЭ. По ее словам, речь шла об уменьшении контрольных цифр приема только для абитуриентов от 15 до 20 лет, передает корреспондент Накануне.RU.

Сегодня "Известия" привели данные из доклада Правительства Федеральному собранию о политике в сфере образования, согласно которым к 2024 г. количество бюджетных мест сократится на 17% - до 432,4 тыс., при том, что число абитуриентов вырастет до 823,8 тыс.

Татьяна Голикова назвала информацию "совершенно неудачной".

"СМИ сослались на доклад Правительства в парламент, но не совсем корректно. Цифра, которая была приведена, - о сокращении бюджетных мест до 432,4 тыс. в 2024 г. – действительно содержится, но касается возрастов от 15 до 20 лет, а вообще контрольные цифры приема и норматив установлен от 17 до 30 лет. Никаких нормативных документов с точки зрения закона об образования, а это 800 мест на 10 тыс. населения, мы менять не собираемся", - заявила Голикова.

В докладе приведен график изменений количества бюджетных мест, но дано пояснение, какой возрастной категории они коснутся, заметила чиновница.

Вице-премьер добавила, что контрольные цифры приема могут меняться только по одной причине – из-за демографического прогноза.

"С точки зрения демографии у нас есть некоторое снижение, но оно не такое драматичное, и мы предполагаем, что, если будет тот прогноз, который сейчас опубликовал Росстат, то в 2024 г. это будет 491 тыс. Напомню, что в этом году, исходя из прогноза Росстата, мы сначала планировали 499 тыс. контрольных цифр приема, но далее заменили на 518 тыс. Это ежегодное уточнение", - заключила Голикова.