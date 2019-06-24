21 Октября 2020
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Происшествия Челябинская область
Тор-М1 (2019) | Фото:commons.wikimedia.org

На Южном Урале контрактник доставал из боевых машин детали с драгоценными металлами, а затем продавал

Контрактник из Чебаркуля осужден на 2 года в колонии общего режима за то, что доставал из боевой техники детали, содержащие драгоценные металлы, и продавал их.

За полтора года злоумышленник успел продать драгметаллов на сумму в 750 тыс. руб., сообщили Накануне.RU в пресс-службе УФСБ России по Центральному военному округу.

Мужчина имел доступ к боевой технике, которая входила в состав зенитно-ракетной системы "Тор-М1". Он доставал из них блоки с электронными платами, радиодетали с драгметаллами разбирал в своем гараже, и извлеченные серебро, золото и платину продавал.

Помимо срока осужденному предстоит возместить причиненный государству материальный ущерб.

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На Южном Урале контрактник доставал из боевых машин детали с драгоценными металлами, а затем продавал

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Теги: детали, военный, Чебаркуль, драгоценные металлы, продажа, суд, ФСБ



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