21 Октября 2020
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Происшествия Центральный ФО В России Москва
Зампредседателя комитета Госдумы по охране здоровья Николай Герасименко (&quot;ЕР&quot;) (2016) | Фото: obj.altapress.ru

Lexus депутата Госдумы и мотоцикл столкнулись в Москве

Депутат Госдумы Николай Герасименко попал в ДТП с мотоциклистом на Ленинском проспекте Москве.

Telegram-канал "112" сообщил, что народный избранник, будучи за рулем своего Lexus, сбил байкера. Пострадавший получил сотрясение мозга и закрытую черепно-мозговую травму.

Герасименко заявил РИА Новости, что мотоциклист сам врезался в его машину.

Кроме того, депутат утверждает, что он не скрывался с места аварии и дождался скорой.

Напомним, депутат Госдумы от Алтайского края и член комитета по охране здоровья Николай Герасименко известен своим громким заявлением о том, что больные диабетом смогут избавиться от инсулиновой зависимости, если похудеют.

Об этом он заявил на заседании нижней палаты парламента во время обсуждения законопроекта о поддержке больных диабетом.

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Lexus депутата Госдумы и мотоцикл столкнулись в Москве

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Теги: Lexus, Николай Герасименко, мотоциклист



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