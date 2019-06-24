Lexus депутата Госдумы и мотоцикл столкнулись в Москве

Депутат Госдумы Николай Герасименко попал в ДТП с мотоциклистом на Ленинском проспекте Москве.

Telegram-канал "112" сообщил, что народный избранник, будучи за рулем своего Lexus, сбил байкера. Пострадавший получил сотрясение мозга и закрытую черепно-мозговую травму.

Герасименко заявил РИА Новости, что мотоциклист сам врезался в его машину.

Кроме того, депутат утверждает, что он не скрывался с места аварии и дождался скорой.

Напомним, депутат Госдумы от Алтайского края и член комитета по охране здоровья Николай Герасименко известен своим громким заявлением о том, что больные диабетом смогут избавиться от инсулиновой зависимости, если похудеют.

Об этом он заявил на заседании нижней палаты парламента во время обсуждения законопроекта о поддержке больных диабетом.