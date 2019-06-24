Челябинская и Курганская области попали в лидеры по количеству распространения наркотиков

Самыми свободными регионами от распространения наркотиков, по версии организации "Трезвая Россия", стали Ненецкий автономный округ, Архангельская область и Чеченская республика. Самая плохая ситуация с наркотиками по версии той же "Трезвой России" в Московской и Челябинской областях, а также в Хакасии.

Как пишут "Известия", целью публикации этого своеобразного рейтинга лидер "Трезвой России" Султан Хамзаев назвал выявление реальной картины дел на местах. По мнению активиста, в России продолжается рост количества наркозависимых, правда, с последним мнением согласны не все специалисты.

Тем не менее, как сообщает то же издание со ссылкой на мнение директора "Национального научного центра наркологии" Татьяны Клименко, сейчас к относительно благополучным регионам можно отнести Астраханскую и Белгородскую области, Чечню, Калмыкию, Ненецкий округ. Неблагополучная обстановка наблюдается в Еврейской автономной области, Воронежской, Ульяновской, Курганской, Новосибирской и Челябинской областях.