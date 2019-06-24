На Курильских островах проснулся вулкан, дремавший почти сто лет

На острове Райкоке, который входит в группу Курильских островов, проснулся после почти векового затишья. Извержение началось в субботу утром и продолжалось больше 12 часов, пишет Федералпресс.

Пепел вначале поднялся на высоту 13 километров, а в воскресенье опустился до 4,5 километра. Специалисты насчитали девять вулканических взрывов.

Сам остров расположен на Центральных Курилах, в 20 километрах от острова Матуа. Последнее извержение наблюдали в 1924 году. Высота вулкана на Райкоке — 551 метр над уровнем моря, глубина кратера — 200 метров, диаметр кратера — около 700 метров.

Руководитель Камчатской группы реагирования на вулканические извержения (KVERT) Ольга Гирина рассказала, что из вулкана до сих пор вырываются пар, газ и пепел. Но по сравнению с субботним уровнем выбросы уже гораздо меньше, пишет ИА Sakhalinmedia.

Извержению на Райкоке присвоили красный код авиационной опасности. Нескольким самолетам, следующим за рубеж, пришлось кардинально поменять маршрут.

Сейчас авиационный цветовой код вулкана изменен на оранжевый, так как извержение почти закончилось.