21 Октября 2020
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Происшествия Свердловская область Уральский ФО
Следственный комитет, СК (2016) | Фото: livekuban.ru

После драки на Среднем Урале возбудили дело о причинении смерти по неосторожности

На Среднем Урале возбуждено уголовное дело по факту инцидента со смертью мужчины после драки. В следствии продолжают настаивать, что он умер от болезни.

Напомним, вечером 22 июня у дома по улице 50 лет Октября в городе Нижние Серги было найдено тело местного жителя 1970 года рождения. Впоследствии было установлено, что между умершим и мужчиной 1975 года рождения из личной неприязни вспыхнул конфликт и завязалась схватка, в ходе которой оба причинили друг другу телесные повреждения.

Позже в Следственном комитете заявили, что проведенное судмедэкспертом вскрытие показало: причиной смерти уральца стало сердечное заболевание, а совсем не травмы, полученные в драке.

место драки в Нижних Сергах(2019)|Фото: СУ СКР по Свердловской области

Место драки

Как сообщили Накануне.RU в СК России по Свердловской области, по факту инцидента принято решение возбудить дело по части 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). При этом в ведомстве еще раз подчеркнули, что мужчина умер от болезни.

"Уголовное дело возбуждено и расследуется для того, чтобы наиболее тщательно, объективно и всесторонне, следственным путем (то есть путем производства допросов, экспертиз и иных процессуальных действий) установить все без исключения обстоятельства указанного инцидента", - пояснили в СКР.

Там добавили, что следователи установят позицию обеих сторон конфликта и дадут ситуации объективную правовую оценку.

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После драки на Среднем Урале возбудили дело о причинении смерти по неосторожности

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Теги: драка, СКР, дело, Средний Урал



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Ранее 24.06.2019 11:51 Мск На Среднем Урале мужчина умер после драки. В СКР считают, что он скончался от болезни

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