21 Октября 2020
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Происшествия Челябинская область
(2018) | Фото: Накануне.RU

В Челябинске мужчина в полицейской форме сбил двух человек

В Челябинске бывший сотрудник правоохранительных органов за рулем ВАЗ сбил двух человек. Видеозапись с места происшествия опубликована в соцсети, передает корреспондент Накануне.RU.

Инцидент произошел 23 июня во дворе дома по адресу Социалистическая, 12.

На кадрах видно, как водитель ВАЗ сбивает двух человек, которые направлялись к его машине. Одного из пострадавших автомобиль переехал.

По словам очевидцев, водитель был в полицейской форме и якобы представился майором при исполнении.

В пресс-службе УМВД по Челябинску Накануне.RU сообщили, что мужчина не имеет отношения к полиции.

"Он действительно работал в правоохранительных органах, но это было 20 лет назад. Он уволился на пенсию в 1998 году, тогда еще была милиция. Полицейским он никогда не был", - подчеркнули в пресс-службе.

В настоящий момент по данному инциденту проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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В Челябинске мужчина в полицейской форме сбил двух человек

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Теги: полиция, ДТП, авария, проверка,



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Развитие сюжета:

Ранее 25.06.2019 09:05 Мск В Челябинске на водителя, который сбил двух человек, завели уголовное дело

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