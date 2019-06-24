В Челябинске мужчина в полицейской форме сбил двух человек

В Челябинске бывший сотрудник правоохранительных органов за рулем ВАЗ сбил двух человек. Видеозапись с места происшествия опубликована в соцсети, передает корреспондент Накануне.RU.

Инцидент произошел 23 июня во дворе дома по адресу Социалистическая, 12.

На кадрах видно, как водитель ВАЗ сбивает двух человек, которые направлялись к его машине. Одного из пострадавших автомобиль переехал.

По словам очевидцев, водитель был в полицейской форме и якобы представился майором при исполнении.

В пресс-службе УМВД по Челябинску Накануне.RU сообщили, что мужчина не имеет отношения к полиции.

"Он действительно работал в правоохранительных органах, но это было 20 лет назад. Он уволился на пенсию в 1998 году, тогда еще была милиция. Полицейским он никогда не был", - подчеркнули в пресс-службе.

В настоящий момент по данному инциденту проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.